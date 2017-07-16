Второй подозреваемый в убийстве российского туриста в Абхазии сдался властям

СУХУМ, 16 июля. /ТАСС/. Второй подозреваемый в разбойном нападении на российских туристов и убийстве одного из них - Андрея Кабанова - 11 июля в Гудаутском районе в воскресенье вечером сдался службе госбезопасности Абхазии. Об этом ТАСС сообщили в МВД республики. Первый подозреваемый был задержан на второй день после преступления - 12 июля.

"Второй подозреваемый в совершении преступления, в отношении которого с 12 июля проводились оперативные мероприятия, направленные на установление местонахождения и задержание, сегодня вынужден был сдаться службе госбезопасности Абхазии. 12 июля был задержан житель Гудаутского района, который подозревается в совершении преступления в отношении туристов. Он содержится в изоляторе временного содержания МВД республики", - сказал собеседник агентства.

11 июля в Гудаутском районе двое неизвестных в масках, вооруженные огнестрельным оружием и ножом, совершили разбойное нападение на группу отдыхающих - четырех взрослых и четырех детей из Москвы. В результате завязавшейся драки глава семьи Кабановых получил ножевые ранения, вследствие которых скончался. Следствие ведет прокуратура Гудаутского района. Также уголовное дело по этому факту возбудил Следственный комитет России.