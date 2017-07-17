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Суд в Петербурге огласит приговор по делу о "золотых парашютах" в ГУ МВД по СЗФО

Происшествия
17 июля, 0:32 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 17, июля. /ТАСС

Экс-главу ГУ МВД и его подчиненных обвиняют в хищении 19 млн рублей, а также попытке присвоить 20 построенных для полицейских квартир

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июля. /ТАСС/. Дзержинский районный суд Петербурга в понедельник огласит приговор пяти обвиняемым по делу о "золотых парашютах" в Главном управлении МВД по Северо-Западному федеральному округу. Экс-руководителя ГУ МВД Виталия Быкова и его подчиненных обвиняют в хищении 19 млн рублей, а также попытке присвоить 20 построенных для полицейских квартир при упразднении управления в 2014 году.

В прениях 22 июня гособвинитель просил суд назначить Быкову 12 лет лишения свободы, штраф в 1 млн рублей, а также лишить его звания генерал-майор полиции. По версии следствия, при ликвидации ГУ Быков похитил 19,1 млн рублей бюджетных средств под видом премий бывшим сотрудникам. Приказы о выплатах были оформлены задним числом уже после выхода указа о расформировании ГУ. Против Быкова в суде выдвинуты обвинения в растрате, служебном подлоге и мошенничестве.

Аналогичные обвинения предъявлены бывшему заместителю начальника управления Александру Монастыршину, бывшей главе финансово-экономического отдела управления Светлане Шатовой, экс-руководителю центра тылового обеспечения ГУ МВД Ивану Лозюку и заместителю начальника отдела конспирации кадров и госслужбы Ирине Бурхановой. Обвинение в прениях просило суд назначить им до 10 лет колонии.

По данным следствия, при ликвидации ГУ МВД Быков также пытался незаконно оформить на знакомых и родственников 20 квартир, которые строились для улучшения жилищных условий полицейских, общей стоимостью более 100 млн рублей.

В мае 2015 года - через год после начала официального расследования - Быкова задержали и этапировали в Москву, где Басманный суд арестовал его по ходатайству СК. В сентябре 2016 года на первом заседании по делу Быков и другие фигуранты дела заявили, что вину не признают.

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