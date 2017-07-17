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На улицах Петропавловска-Камчатского застрелили двух медведей

Происшествия
17 июля, 4:26 UTC+3 ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ /Корр. ТАСС, Елена Верещака

По словам представителя Агентства лесного хозяйства Камчатского края Владимира Гордиенко, животные бродили по улицам и у жилых домов, но никто из прохожих не пострадал

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© Валерий Матыцин/ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 июля. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. В прошедшие выходные охотоведы застрелили на улицах Петропавловска-Камчатского двух медведей. Самцы 2,5 и 4 лет по неизвестным причинам вышли к людям. Об этом в понедельник рассказал ТАСС начальник отдела государственного охотничьего надзора Агентства лесного хозяйства Камчатского края Владимир Гордиенко.

"Двух медведей отстрелили охотоведы в субботу и в воскресенье в разных районах Петропавловска-Камчатского. Это были самцы 2,5 и 4 лет. По каким причинам они вышли в город, неизвестно. Медведи бродили по улицам и у жилых домов, но ни кто из прохожих не пострадал", - сообщил Гордиенко.

Он добавил, что с начала года на Камчатке отстреляно уже 19 медведей, представлявших угрозу для людей в ряде населенных пунктов. Сейчас охотоведы проверяют сообщения о выходе хищников в поселок Чапаевка в пригороде Петропавловска-Камчатского, в поселок Начики Елизовского района и в крупной агломерации дачных товариществ в районе города Елизово. Зафиксирован один случай нападения медведя на человека, который произошел в Усть-Большерецком районе - мужчина получил травмы, но остался жив. В 2016 году охотоведы убили более 50 агрессивных зверей.

По данным Агентства лесного хозяйства Камчатки, на полуострове обитает около 21 тыс. особей бурого медведя. Это самый крупный хищник в регионе.

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