На улицах Петропавловска-Камчатского застрелили двух медведей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 июля. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. В прошедшие выходные охотоведы застрелили на улицах Петропавловска-Камчатского двух медведей. Самцы 2,5 и 4 лет по неизвестным причинам вышли к людям. Об этом в понедельник рассказал ТАСС начальник отдела государственного охотничьего надзора Агентства лесного хозяйства Камчатского края Владимир Гордиенко.

"Двух медведей отстрелили охотоведы в субботу и в воскресенье в разных районах Петропавловска-Камчатского. Это были самцы 2,5 и 4 лет. По каким причинам они вышли в город, неизвестно. Медведи бродили по улицам и у жилых домов, но ни кто из прохожих не пострадал", - сообщил Гордиенко.

Он добавил, что с начала года на Камчатке отстреляно уже 19 медведей, представлявших угрозу для людей в ряде населенных пунктов. Сейчас охотоведы проверяют сообщения о выходе хищников в поселок Чапаевка в пригороде Петропавловска-Камчатского, в поселок Начики Елизовского района и в крупной агломерации дачных товариществ в районе города Елизово. Зафиксирован один случай нападения медведя на человека, который произошел в Усть-Большерецком районе - мужчина получил травмы, но остался жив. В 2016 году охотоведы убили более 50 агрессивных зверей.

По данным Агентства лесного хозяйства Камчатки, на полуострове обитает около 21 тыс. особей бурого медведя. Это самый крупный хищник в регионе.