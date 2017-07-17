ФСБ изъяла 78 кг наркотиков в ходе ликвидации подпольной нарколаборатории в Подмосковье

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Федеральная служба безопасности ликвидировала подпольную лабораторию по производству наркотиков в Подмосковье, изъято из оборота 78 кг наркотиков. Об этом ТАСС сообщили в центре общественных связей ФСБ. Задержаны трое подозреваемых, в отношении них Следственным управлением ФСБ возбуждено уголовное дело.

"Федеральной службой безопасности проведена операция по пресечению преступной деятельности группы лиц, специализировавшейся на незаконном производстве и сбыте синтетических наркотических средств", - подчеркнули в ФСБ. На первоначальном этапе на территории Московской области при извлечении из тайника 36 кг наркотиков с поличным задержаны два жителя Екатеринбурга. Они планировали разделить эту партию наркотиков на части для последующего сбыта.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий установлен источник происхождения изъятых наркотиков - подпольная нарколаборатория в частном домовладении, расположенном в одном из сельских поселений Московской области", - уточнили в ЦОС ФСБ. В момент производства очередной партии синтетики задержан гражданин России, житель Татарстана.

"У него обнаружены и изъяты не менее 42 кг готового наркотика, 400 литров наркосодержащей жидкости, лабораторное оборудование, различные химические вещества и 310 тыс. рублей, вырученных от противоправной деятельности", - сообщили в ФСБ.