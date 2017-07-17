СК возбудил дело о нападении на фельдшера скорой помощи в Подмосковье

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МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения на фельдшера скорой помощи в Люберецком районе Подмосковья. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.
"Возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ ("Побои") по факту нападения на фельдшера скорой помощи в Люберецком районе", - сказали в ГСУ.
Вечером 14 июля бригада скорой помощи прибыла по вызову к 24-летней местной жительнице в один из жилых домов по улице Заречной деревни Марусино. Во время оказания медпомощи пациентка, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, выразила несогласие с поставленным диагнозом, что привело к конфликту. После этого она нанесла не менее четырех ударов руками по лицу и в область груди 32-летней женщине-фельдшеру. После инцидента фельдешеру оказали медицинскую помощь.
"Следственный комитет России незамедлительно и принципиально реагирует на факты противоправных действий в отношении медицинских работников", - отметили в ГСУ.