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СК возбудил дело о нападении на фельдшера скорой помощи в Подмосковье

Происшествия
17 июля, 11:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, июля. /ТАСС

В пятницу, 14 июля, жительница деревни Марусино нанесла не менее четырех ударов руками по лицу и в область груди женщине-фельдшеру

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МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения на фельдшера скорой помощи в Люберецком районе Подмосковья. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.

"Возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ ("Побои") по факту нападения на фельдшера скорой помощи в Люберецком районе", - сказали в ГСУ.

Вечером 14 июля бригада скорой помощи прибыла по вызову к 24-летней местной жительнице в один из жилых домов по улице Заречной деревни Марусино. Во время оказания медпомощи пациентка, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, выразила несогласие с поставленным диагнозом, что привело к конфликту. После этого она нанесла не менее четырех ударов руками по лицу и в область груди 32-летней женщине-фельдшеру. После инцидента фельдешеру оказали медицинскую помощь.

"Следственный комитет России незамедлительно и принципиально реагирует на факты противоправных действий в отношении медицинских работников", - отметили в ГСУ.

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