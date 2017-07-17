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Подозреваемый в убийстве туриста из РФ в Абхазии признался в совершении преступления

Происшествия
17 июля, 12:09 UTC+3 СУХУМ СУХУМ 17, июля. /ТАСС

Один из задержанных активно сотрудничает со следствием, дает признательные показания, сообщили в генпрокуратуре республики

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

СУХУМ, 17 июля. /ТАСС/. Один из двоих задержанных по подозрению в совершении разбойного нападения на российских туристов в Абхазии и убийстве одного из них - Андрея Кабанова из Москвы, признался в совершении преступления, сообщила в понедельник пресс-служба генпрокуратуры республики.

"Один из задержанных активно сотрудничает со следствием, дает признательные показания, в результате которых изъяты автоматическое оружие и другие вещественные доказательства, имеющие значение для расследования уголовного дела", - сказала пресс-секретарь ведомства Рада Сангулия, не уточнив, признается ли в совершении преступления второй задержанный.

В пресс-службе подчеркнули, что задержанные 12 и 16 июля в результате совместных оперативно-розыскных мероприятий Службы госбезопасности и МВД Абхазии являются родными братьями - это Адгур и Даур Джинджолия, 1988 и 1987 годов рождения, жители села Абгархук Гудаутского района.

11 июля в Гудаутском районе двое в масках, вооруженные огнестрельным оружием и ножом, совершили разбойное нападение на группу отдыхающих - четырех взрослых и четырех детей из Москвы. В результате завязавшейся драки глава семьи Кабановых получил ножевые ранения, вследствие которых скончался. Следствие ведет прокуратура Гудаутского района. Также уголовное дело по этому факту возбудил Следственный комитет России.

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