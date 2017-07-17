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Вирус-вымогатель Petya атаковал серверы правительства Севастополя

Происшествия
17 июля, 13:54 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 17, июля. /ТАСС

Пресс-служба севастопольского правительства сообщила, что "атака вируса оказалась безрезультатной", в частности, из-за использования "решений на базе Linux"

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© Донат Сорокин/ТАСС

СЕВАСТОПОЛЬ, 17 июля. /ТАСС/. Компьютерный вирус- вымогатель Petya атаковал серверы правительства Севастополя. Специалисты успешно отразили атаку, данные властей не пострадали, сообщает в понедельник пресс-служба севастопольского правительства.

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"Специалисты Главного управления информатизации и связи успешно отразили атаку сетевого вируса-шифровальщика Petya на серверы правительства Севастополя", - говорится в сообщении. Инцидент произошел в минувшую пятницу, однако сообщили в нем только в понедельник.

"Атака вируса оказалась безрезультатной во многом потому, что мы используем решения на базе Linux. Проблема была быстро локализована, все недостатки удалось устранить. Данные не пострадали", - приводятся в сообщении слова начальника управления информатизации Дениса Тимофеева.

Он доложил, что местные власти выполнили поручение врио губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова "по внедрению до 15 июля 2017 года системы электронного юридически значимого документооборота (СЭД) в правительстве города". "На текущий момент в системе СЭД полноценно работают 1950 пользователей 31 органа исполнительной власти и МФЦ", - уточнили в правительстве.

"В результате мы имеем инструмент, позволяющий обеспечить сохранность и контроль прохождения внутренних и внешних документов, распоряжений, обращений граждан от точки входа до исполнения. Значительно сокращено время при ознакомлении и согласовании документов. Призываю коллег максимально перейти на безбумажную технологию, используя возможности СЭД", - сказал Тимофеев.

27 июня была зафиксирована глобальная хакерская атака с использованием вируса-шифровальщика Petya. По оценкам Group-IB, вирус атаковал около 80 компаний, большинство из которых украинские. В России воздействию вируса подверглись "Роснефть", "Башнефть", Mars, Nivea и Mondelez International. Вирус блокирует запуск операционной системы и за возобновление работы и расшифровку файлов требует выкуп в размере 300 долларов в биткоинах.

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