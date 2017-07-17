Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.07:
$ 59.07
€ 67.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ФСИН попросит суд освободить инвалида-колясочника Мамаева из-под стражи

Происшествия
17 июля, 15:01 дата обновления: 17 июля, 15:08 UTC+3

По информации ведомства, осужденный сейчас находится в больнице СИЗО "Матросская Тишина" в палате, оборудованной для содержания инвалидов-колясочников

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Максим Шеметов/ТАСС

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) РФ по итогам медицинского освидетельствования попросит суд освободить из-под стражи осужденного за разбой инвалида 1-й группы Антона Мамаева из-за тяжелого заболевания. Об этом заявили в пресс-службе ФСИН.

"Сегодня ФСИН России направит медицинское заключение в суд для принятия решения об освобождении инвалида первой группы Антона Мамаева из-под стражи", - подчеркнули в ведомстве.

В пресс-службе ФСИН пояснили, что врачебная комиссия городской клинической больницы имени Ерамишанцева завершила медицинское освидетельствование Мамаева на предмет наличия у него заболеваний, препятствующих содержанию под стражей. По информации ФСИН, осужденный Мамаев сейчас находится в больнице СИЗО "Матросская Тишина" в палате, оборудованной для содержания инвалидов-колясочников. "Для осуществления ухода за ним закреплен осужденный отряда хозяйственного обеспечения СИЗО", - отметили в пресс-службе.

30 июня 2017 года суд приговорил Мамаева к 4,5 года лишения свободы за разбой (ч. 2 ст. 162 УК РФ). По данным СМИ, Мамаева, который страдает спинальной атрофией мышц и передвигается на инвалидном кресле, обвинили в разбойном (с угрозой применения насилия - прим. ТАСС) завладении мотороллером, который он собирался перепродать. Помогавший ему передвигаться на инвалидной коляске был признан соучастником разбоя и осужден на три года колонии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Виндзоры: 100 лет перемен
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
С Романовыми до конца. Судьбы слуг и приближенных императорской семьи, расстрелянных в доме Ипатьева
Фото
18
Сергей Полонский - бизнесмен, скандалист, фигурант уголовного дела
4
Несколько микрорайонов Нарьян-Мара затоплены из-за половодья
20
Десятки жертв и масштабные разрушения: в Португалии произошел крупнейший лесной пожар
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россияне больше всего опасаются роста цен и потери сбережений
2
В Кремле обратили внимание на публикации о свадьбе дочери судьи на Кубани
3
ФАС потребовала от "большой четверки" операторов связи изменить стоимость услуг в поездках
4
Замглавы Минпромторга: россияне смогут приобретать деревянные дома по льготной ставке
5
Минздрав прокомментировал возможный запрет продажи алкоголя в выходные
6
ЦИК: бюро "Яблока" не имело права выдвигать Ройзмана на губернаторские выборы
7
ЕС дал торговые преференции Украине на три года с 1 сентября
Темы дня
Реклама