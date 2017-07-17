ФСИН попросит суд освободить инвалида-колясочника Мамаева из-под стражи

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МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) РФ по итогам медицинского освидетельствования попросит суд освободить из-под стражи осужденного за разбой инвалида 1-й группы Антона Мамаева из-за тяжелого заболевания. Об этом заявили в пресс-службе ФСИН.
"Сегодня ФСИН России направит медицинское заключение в суд для принятия решения об освобождении инвалида первой группы Антона Мамаева из-под стражи", - подчеркнули в ведомстве.
В пресс-службе ФСИН пояснили, что врачебная комиссия городской клинической больницы имени Ерамишанцева завершила медицинское освидетельствование Мамаева на предмет наличия у него заболеваний, препятствующих содержанию под стражей. По информации ФСИН, осужденный Мамаев сейчас находится в больнице СИЗО "Матросская Тишина" в палате, оборудованной для содержания инвалидов-колясочников. "Для осуществления ухода за ним закреплен осужденный отряда хозяйственного обеспечения СИЗО", - отметили в пресс-службе.
30 июня 2017 года суд приговорил Мамаева к 4,5 года лишения свободы за разбой (ч. 2 ст. 162 УК РФ). По данным СМИ, Мамаева, который страдает спинальной атрофией мышц и передвигается на инвалидном кресле, обвинили в разбойном (с угрозой применения насилия - прим. ТАСС) завладении мотороллером, который он собирался перепродать. Помогавший ему передвигаться на инвалидной коляске был признан соучастником разбоя и осужден на три года колонии.