ФСИН попросит суд освободить инвалида-колясочника Мамаева из-под стражи

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) РФ по итогам медицинского освидетельствования попросит суд освободить из-под стражи осужденного за разбой инвалида 1-й группы Антона Мамаева из-за тяжелого заболевания. Об этом заявили в пресс-службе ФСИН.

"Сегодня ФСИН России направит медицинское заключение в суд для принятия решения об освобождении инвалида первой группы Антона Мамаева из-под стражи", - подчеркнули в ведомстве.

В пресс-службе ФСИН пояснили, что врачебная комиссия городской клинической больницы имени Ерамишанцева завершила медицинское освидетельствование Мамаева на предмет наличия у него заболеваний, препятствующих содержанию под стражей. По информации ФСИН, осужденный Мамаев сейчас находится в больнице СИЗО "Матросская Тишина" в палате, оборудованной для содержания инвалидов-колясочников. "Для осуществления ухода за ним закреплен осужденный отряда хозяйственного обеспечения СИЗО", - отметили в пресс-службе.

30 июня 2017 года суд приговорил Мамаева к 4,5 года лишения свободы за разбой (ч. 2 ст. 162 УК РФ). По данным СМИ, Мамаева, который страдает спинальной атрофией мышц и передвигается на инвалидном кресле, обвинили в разбойном (с угрозой применения насилия - прим. ТАСС) завладении мотороллером, который он собирался перепродать. Помогавший ему передвигаться на инвалидной коляске был признан соучастником разбоя и осужден на три года колонии.