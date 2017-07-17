Около ста туристов эвакуировали в Черногории из-за пожаров

/ТАСС/, 17 июля. Не менее ста туристов эвакуированы с побережья Черногории из-за бушующих на Балканах пожаров. Об этом в понедельник со ссылкой на местные власти сообщает агентство Associated Press.

По его данным, на полуострове Луштица ввиду сильных ветров и отсутствия дождей огонь полыхает близ домов и зон кемпинга. По словам местных властей, для эвакуации людей был задействован флот. Спасательные службы сообщили, что сильные ветра затрудняют попытки спасти здания.

Агентство также сообщает о пожарах на побережье Адриатического моря в Хорватии, где сгорели десятки гектаров кустарников и сосновых лесов. Отмечается, что угрозы жилым помещениям в настоящий момент нет.