Около ста туристов эвакуировали в Черногории из-за пожаров

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/ТАСС/, 17 июля. Не менее ста туристов эвакуированы с побережья Черногории из-за бушующих на Балканах пожаров. Об этом в понедельник со ссылкой на местные власти сообщает агентство Associated Press.
По его данным, на полуострове Луштица ввиду сильных ветров и отсутствия дождей огонь полыхает близ домов и зон кемпинга. По словам местных властей, для эвакуации людей был задействован флот. Спасательные службы сообщили, что сильные ветра затрудняют попытки спасти здания.
Агентство также сообщает о пожарах на побережье Адриатического моря в Хорватии, где сгорели десятки гектаров кустарников и сосновых лесов. Отмечается, что угрозы жилым помещениям в настоящий момент нет.