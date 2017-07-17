Мосгорсуд оставил в силе приговор националисту Демушкину, осужденному за экстремизм

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным приговор националисту Дмитрию Демушкину, осужденному на 2,5 года колонии общего режима по делу об экстремизме. Таким образом суд отклонил апелляционную жалобу защиты.

"Суд постановил приговор Нагатинского районного суда признать законным, апелляционную жалобу защиты оставить без удовлетворения", - огласил решение судья.

Приговор вступил в силу.

В своей жалобе защита просила отменить обвинительный приговор и вынести оправдательный.

25 апреля Нагатинский суд Москвы приговорил Демушкина к 2,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Ему засчитан срок нахождения под домашним арестом с 21 октября 2016 года. Демушкин был взят под стражу в зале суда.

Слушания проходили в закрытом режиме. Демушкин обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства") за публикацию в соцсетях двух фотографий с "Русского марша". Следствием и судом установлено, что в октябре 2014 года он разместил в открытом доступе на своей странице в одной из социальных сетей два графических изображения экстремистской направленности с целью разжигания ненависти и вражды к определенной группе лиц.

Это уголовное дело в июне 2016 года было возвращено Нагатинским судом в прокуратуру. Первоначально в обвинении речь шла о восьми изображениях в соцсети "ВКонтакте", но в итоге осталось лишь два эпизода. Психиатрическая экспертиза признала Демушкина вменяемым, после чего ему изменили меру пресечения с подписки о невыезде на домашний арест.

Ранее Демушкин был лидером движений "Славянский союз" и "Русские", обе организации признаны в РФ экстремистскими и запрещены судом.