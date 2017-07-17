Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.07:
$ 59.07
€ 67.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мосгорсуд оставил в силе приговор националисту Демушкину, осужденному за экстремизм

Происшествия
17 июля, 16:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, июля. /ТАСС

Суд отклонил апелляционную жалобу адвокатов Дмитрия Демушкина, осужденного на 2,5 года колонии общего режима

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным приговор националисту Дмитрию Демушкину, осужденному на 2,5 года колонии общего режима по делу об экстремизме. Таким образом суд отклонил апелляционную жалобу защиты.

"Суд постановил приговор Нагатинского районного суда признать законным, апелляционную жалобу защиты оставить без удовлетворения", - огласил решение судья.

Приговор вступил в силу.

В своей жалобе защита просила отменить обвинительный приговор и вынести оправдательный.

25 апреля Нагатинский суд Москвы приговорил Демушкина к 2,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Ему засчитан срок нахождения под домашним арестом с 21 октября 2016 года. Демушкин был взят под стражу в зале суда.

Слушания проходили в закрытом режиме. Демушкин обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства") за публикацию в соцсетях двух фотографий с "Русского марша". Следствием и судом установлено, что в октябре 2014 года он разместил в открытом доступе на своей странице в одной из социальных сетей два графических изображения экстремистской направленности с целью разжигания ненависти и вражды к определенной группе лиц.

Это уголовное дело в июне 2016 года было возвращено Нагатинским судом в прокуратуру. Первоначально в обвинении речь шла о восьми изображениях в соцсети "ВКонтакте", но в итоге осталось лишь два эпизода. Психиатрическая экспертиза признала Демушкина вменяемым, после чего ему изменили меру пресечения с подписки о невыезде на домашний арест.

Ранее Демушкин был лидером движений "Славянский союз" и "Русские", обе организации признаны в РФ экстремистскими и запрещены судом.

Смотрите также

Националист Демушкин не признал в суде вину в экстремизме

Дело об экстремизме в отношении националиста Демушкина направлено в суд

Суд ужесточил до домашнего ареста меру пресечения националисту Демушкину

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Виндзоры: 100 лет перемен
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
С Романовыми до конца. Судьбы слуг и приближенных императорской семьи, расстрелянных в доме Ипатьева
Фото
18
Сергей Полонский - бизнесмен, скандалист, фигурант уголовного дела
4
Несколько микрорайонов Нарьян-Мара затоплены из-за половодья
20
Десятки жертв и масштабные разрушения: в Португалии произошел крупнейший лесной пожар
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россияне больше всего опасаются роста цен и потери сбережений
2
ФАС потребовала от "большой четверки" операторов связи отменить роуминг по РФ внутри сети
3
Альфа-банк объявил о выходе из Ассоциации российских банков
4
В Кремле обратили внимание на публикации о свадьбе дочери судьи на Кубани
5
Минздрав прокомментировал возможный запрет продажи алкоголя в выходные
6
ЦИК: бюро "Яблока" не имело права выдвигать Ройзмана на губернаторские выборы
7
ЕС дал торговые преференции Украине на три года с 1 сентября
Темы дня
Реклама