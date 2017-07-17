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Четыре человека погибли в результате ДТП на трассе "Каспий" в Тамбовской области

Происшествия
17 июля, 16:28 UTC+3 ТАСС

Отмечается, что все погибшие - водитель и трое пассажиров легкового автомобиля

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ТАСС, 17 июля. Четыре человека погибли в понедельник при столкновении легкового автомобиля Hyundai и грузовика "МАЗ" на трассе М6 "Каспий" в Тамбовской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по региону.

"Жертвами столкновения легкового автомобиля Hyundai и грузовика "МАЗ", которое произошло сегодня около 14:00 мск на 429 километре трассы М6 "Каспий", стали четыре человека", - уточнили в полиции.

По словам собеседника ТАСС, все погибшие - водитель и трое пассажиров легкового автомобиля. Грузовой автомобиль, по данным МВД, зарегистрирован в Дагестане, автомашина Hyundai - с номерами Волгоградской области.

На месте ДТП работают сотрудники полиции, спасательные службы. На место аварии выехало руководство регионального УМВД. Обстоятельства, при которых произошла авария, личности погибших устанавливаются.

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