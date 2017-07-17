Экс-директор "Гоголь-центра" назвал свое нахождение в СИЗО попыткой надавить на него

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Бывший директор "Гоголь-центра" и экс-генеральный продюсер "Седьмой студии" Алексей Малобродский, обвиняемый в хищении государственных средств, заявил в понедельник в суде, что считает свое нахождение в СИЗО попыткой следствия оказать на него давление для самооговора.

"За месяц моего нахождения в СИЗО было проведено всего два допроса. Для меня очевидно, что цель такого подхода - надавить на меня, чтобы я себя оговорил. Могу заявить, что этого не будет", - сказал Малобродский на заседании в Басманном суде столицы, где решается вопрос о продлении ему и другим фигурантам дела меры пресечения.

Бывшая бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева попросила отпустить ее под домашний арест, так как ни морально, ни физически не может находится в следственном изоляторе.

В свою очередь находящийся под домашним арестом бывший гендиректор студии Юрий Итин попросил изменить ему меру пресечения на подписку о невыезде. "Я не в какие сговоры не вступал и все это время находился в Ярославле, не согласен с предъявленными мне обвинениями и без ареста готов являться к следователю", - сказал Итин.

Следователь просил продлить всем обвиняемым меру пресечения на три месяца, то есть до 19 октября. Его позицию поддержал прокурор.

По версии следствия, лицами из числа руководства автономной некоммерческой организации (АНО) "Седьмая студия" с 2011 года по 2014 год были похищены бюджетные средства в размере около 200 млн рублей, выделенные государством на развитие и популяризацию искусства. Следствие считает, что Малобродский, Итин и Масляева подготовили фиктивные документы на подготовку гастролей и постановку спектакля "Сон в летнюю ночь", который поставлен не был. В результате чего по данному эпизоду им вменяется хищение более 2 млн рублей.