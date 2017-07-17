Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.07:
$ 59.07
€ 67.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Медицинское заключение о состоянии здоровья осужденного Мамаева поступило в суд

Происшествия
17 июля, 17:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, июля. /ТАСС

Решение об изменении меры пресечения будет принято в течение трех суток, пояснили в Тимирязевском суде

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Медицинское заключение осужденного за разбой Антона Мамаева поступило в Тимирязевский суд Москвы для принятия решение об освобождении его из-под стражи.

"В суд поступило медицинское заключение из "Матросской Тишины" в отношении Мамаева, согласно которому установлено наличие заболевания, включенное в перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей подозреваемых или обвиняемых. Дата заседания для решения вопроса по мере пресечения в связи с поступившей копией медицинского заключения в настоящее время не назначена", - сообщили в пресс-службе суда.

В суде отметили, что в соответствии с изменениями, внесенными в УПК РФ, решение об изменении меры пресечения принимается не позднее трех суток со дня поступления документов из изолятора.

Смотрите также

Адвокат: у Мамаева подтверждено наличие заболевания, препятствующего содержанию в СИЗО

ФСИН попросит суд освободить инвалида-колясочника Мамаева из-под стражи

В столичном УФСИН считают характерной ситуацию с инвалидом-колясочником Мамаевым

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Виндзоры: 100 лет перемен
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
С Романовыми до конца. Судьбы слуг и приближенных императорской семьи, расстрелянных в доме Ипатьева
Фото
18
Сергей Полонский - бизнесмен, скандалист, фигурант уголовного дела
4
Несколько микрорайонов Нарьян-Мара затоплены из-за половодья
20
Десятки жертв и масштабные разрушения: в Португалии произошел крупнейший лесной пожар
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Крупнейшие банки покидают АРБ
2
Россияне больше всего опасаются роста цен и потери сбережений
3
ФАС потребовала от "большой четверки" операторов связи отменить роуминг по РФ внутри сети
4
Экс-супруг краснодарской судьи заявил, что свадьба его дочери обошлась в 5 млн руб.
5
В Кремле обратили внимание на публикации о свадьбе дочери судьи на Кубани
6
Дачный вопрос: в чем суть конфликта вокруг дипсобственности России в США
7
Миллер заявил, что в первый раз слышит о своем "уходе" из "Газпрома"
Темы дня
Реклама