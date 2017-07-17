Медицинское заключение о состоянии здоровья осужденного Мамаева поступило в суд

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МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Медицинское заключение осужденного за разбой Антона Мамаева поступило в Тимирязевский суд Москвы для принятия решение об освобождении его из-под стражи.
"В суд поступило медицинское заключение из "Матросской Тишины" в отношении Мамаева, согласно которому установлено наличие заболевания, включенное в перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей подозреваемых или обвиняемых. Дата заседания для решения вопроса по мере пресечения в связи с поступившей копией медицинского заключения в настоящее время не назначена", - сообщили в пресс-службе суда.
В суде отметили, что в соответствии с изменениями, внесенными в УПК РФ, решение об изменении меры пресечения принимается не позднее трех суток со дня поступления документов из изолятора.