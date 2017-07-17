СМИ: управляемый автопилотом автомобиль Tesla попал в ДТП, есть пострадавшие

НЬЮ-ЙОРК, 17 июля. /ТАСС/. Автомобиль производства компании Tesla, находившийся в режиме автопилота, попал в ДТП в штате Миннесота, в результате чего пострадали пять человек.

Об этом сообщила в понедельник газета Star Tribune.

По ее данным, автомобиль Tesla, на водительском сиденье которого находился житель одного из пригородов Миннеаполиса Дэвид Кларк, двигался в режиме автопилота. Как утверждает Кларк, во время движения машина самостоятельно "неожиданно прибавила ход", в результате чего выехала за пределы дороги. После этого автомобиль въехал в расположенное рядом с трассой болото и перевернулся.

В машине находились четыре пассажира. Все они, а также водитель получили травмы. В полиции заявили, что проведут расследование.

В свою очередь в распространенном сообщении Tesla поставила под сомнение слова водителя, заявив, что "нет причин считать", что в данном случае перед ДТП функция автопилота могла сработать некорректно.

Система автопилота в машинах производства Tesla нередко подвергалась критике. Ранее сообщалось, что американские регуляторы не намерены объявлять об отзыве автомобилей Tesla, оснащенных системой электронного ассистента, в связи с ДТП, которое привело к гибели человека. Специалисты не нашли свидетельств того, что автопилот перед ДТП был неисправен.

Авария, о которой идет речь, произошла в мае 2016 года в штате Флорида. Тогда погиб водитель, двигавшийся в ясную солнечную погоду на автомобиле Tesla, находившемся под управлением автопилота. Как было установлено, датчики машины не смогли различить на фоне неба ярко освещенный солнцем белый трейлер, находившийся почти перпендикулярно направлению движения Tesla. До этого имели место и другие аварии, связанные с использованием автопилота в автомобилях Tesla, в том числе в штатах Монтана и Пенсильвания, однако в тех случаях обошлось без жертв и пострадавших.