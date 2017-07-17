Полиция перекрыла дороги в районе Конгресса США после ДТП

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ВАШИНГТОН, 17 июля. /ТАСС/. Полиция Капитолия перекрыла в понедельник дороги в районе Конгресса США в центре американской столицы после того, как автомобиль врезался в полицейское ограждение. Об этом сообщили стражи порядка.
"Дороги в районе Капитолия были перекрыты после того, как автомобиль врезался в ограждение у Библиотеки Конгресса", - отметили они.
В результате ДТП травмы получили полицейский и водитель. В данный момент правоохранительные органы проводят обыск транспортного средства.
Полиция Капитолия является самостоятельным федеральным правоохранительным ведомством США, которое занимается охраной Конгресса и обеспечением его безопасности.