СК в Оренбурге проверит информацию о врачах скорой, тащивших пациента волоком

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ОРЕНБУРГ, 17 июля. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Оренбургской области проверит информацию о врачах скорой помощи, тащивших волоком пациента к машине. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе ведомства.
"Организована доследственная проверка по информации в СМИ о ненадлежащих действиях сотрудников скорой помощи, которые волоком тащили пациента, нуждающегося в медицинской помощи, в машину неотложки", - сказали там.
По имеющимся данным, это произошло утром 16 июля во дворе одного из домов в Оренбурге, впоследствии пациент скончался в лечебном учреждении.
Отмечается, что в ходе проверки действиям участников происшествия будет дана надлежащая правовая оценка.