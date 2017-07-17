СК в Оренбурге проверит информацию о врачах скорой, тащивших пациента волоком

ОРЕНБУРГ, 17 июля. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Оренбургской области проверит информацию о врачах скорой помощи, тащивших волоком пациента к машине. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе ведомства.

"Организована доследственная проверка по информации в СМИ о ненадлежащих действиях сотрудников скорой помощи, которые волоком тащили пациента, нуждающегося в медицинской помощи, в машину неотложки", - сказали там.

По имеющимся данным, это произошло утром 16 июля во дворе одного из домов в Оренбурге, впоследствии пациент скончался в лечебном учреждении.

Отмечается, что в ходе проверки действиям участников происшествия будет дана надлежащая правовая оценка.