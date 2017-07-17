Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.07:
$ 59.07
€ 67.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СК в Оренбурге проверит информацию о врачах скорой, тащивших пациента волоком

Происшествия
17 июля, 21:13 UTC+3 ОРЕНБУРГ ОРЕНБУРГ 17, июля. /ТАСС

По имеющимся данным, инцидент произошел во дворе одного из домов в Оренбурге, впоследствии пациент скончался в лечебном учреждении

Поделиться
Материал из 1 страницы

ОРЕНБУРГ, 17 июля. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Оренбургской области проверит информацию о врачах скорой помощи, тащивших волоком пациента к машине. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе ведомства.

"Организована доследственная проверка по информации в СМИ о ненадлежащих действиях сотрудников скорой помощи, которые волоком тащили пациента, нуждающегося в медицинской помощи, в машину неотложки", - сказали там.

По имеющимся данным, это произошло утром 16 июля во дворе одного из домов в Оренбурге, впоследствии пациент скончался в лечебном учреждении.

Отмечается, что в ходе проверки действиям участников происшествия будет дана надлежащая правовая оценка.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Виндзоры: 100 лет перемен
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
С Романовыми до конца. Судьбы слуг и приближенных императорской семьи, расстрелянных в доме Ипатьева
Фото
18
Сергей Полонский - бизнесмен, скандалист, фигурант уголовного дела
4
Несколько микрорайонов Нарьян-Мара затоплены из-за половодья
20
Десятки жертв и масштабные разрушения: в Португалии произошел крупнейший лесной пожар
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Крупнейшие банки покидают АРБ
2
Экс-глава ГУ МВД по СЗФО получил 7 лет по делу о "золотых парашютах"
3
На границе Крыма образовались очереди машин с украинской стороны
4
Депутат ГД обратился в Генпрокуратуру после скандала со свадьбой дочери судьи на Кубани
5
ФАС потребовала от "большой четверки" операторов связи отменить роуминг по РФ внутри сети
6
Миллер заявил, что в первый раз слышит о своем "уходе" из "Газпрома"
7
Российские футболистки стартуют на чемпионате Европы в Нидерландах
Темы дня
Реклама