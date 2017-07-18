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Суд в Москве повторно рассмотрит иск о взыскании с фигурантов дела "Кировлеса" 16 млн руб.

Происшествия
18 июля, 0:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июля. /ТАСС

В прошлом году Никулинский суд удовлетворил иск компании о взыскании компенсации, однако это решение было отменено Мосгорсудом

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МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Никулинский суд Москвы во вторник начнет рассмотрение иска компании "Кировлес" к оппозиционеру Алексею Навальному, предпринимателям Петру Офицерову и Вячеславу Опалеву. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Этот иск подается в Никулинский суд во второй раз. В октябре прошлого года Никулинский суд удовлетворил иск компании о взыскании компенсации имущественного вреда в размере 16 млн рублей с Навального и еще двух фигурантов дела, однако решение было отменено Мосгорсудом.

Ленинский суд Кирова в 2013 году признал Навального и Офицерова виновными в растрате имущества "Кировлеса". Навальный был приговорен к пяти годам лишения свободы условно, Офицеров - к четырем годам условно. Опалев получил четыре года условно в декабре 2012 года.

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