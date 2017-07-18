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Прокурор попросит наказания для обвиняемого в применении насилия к полицейским 26 марта

Происшествия
18 июля, 0:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июля. /ТАСС

Станислав Зимовец не признает свою вину во вменяемом ему преступлении

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МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Тверской суд Москвы проведет прения сторон по уголовному делу в отношении Станислава Зимовца, обвиняемого в применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов в ходе несанкционированной акции в Москве 26 марта. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Зимовец свою вину во вменяемом ему преступлении не признает.

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Главное управление СК РФ по расследованию особо важных дел расследует уголовное дело по фактам противоправных действий участников несанкционированного массового мероприятия, состоявшегося 26 марта на Пушкинской площади и близлежащей территории, по трем статьям УК РФ: 213 ("Хулиганство"), 317 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа") и 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти").

По данным следствия, в ходе несанкционированного массового мероприятия Зимовец совершил нападение на сотрудника полиции. Его вина, утверждают в СК, подтверждается совокупностью собранных доказательств, в том числе показаниями свидетелей и видеозаписями.

Всего по делу были арестованы пять человек. По данным СК, в ходе расследования была установлена причастность Александра Шпакова, Станислава Зимовца, Юрия Кулия, Андрея Косых и Дмитрия Крепкина к совершению преступления, предусмотренного статьей 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти").

18 мая суд вынес первый приговор по этому делу - к восьми месяцам колонии был приговорен Кулий. 24 мая на 1,5 года колонии осужден Шпаков.

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