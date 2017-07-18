Землетрясение магнитудой 7,4 произошло у Алеутских островов

ТАСС, 18 июля. Угроза цунами объявлена в селе Никольское на острове Беринга после землетрясения, однако высота волны составит не более полуметра. Об этом сообщили во вторник ТАСС в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

"Землетрясение магнитудой 7.0 произошло в районе Алеутской гряды. Глубина очага составила 30 км под морским дном. Эпицентр располагался в 290 км от острова Беринга Алеутского района Камчатки, в 750 км от Петропавловска-Камчатского. Объявлена угроза цунами", - сказал собеседник агентства.

По данным краевого главка МЧС, о цунами предупредили жителей села Никольское, расположенного на острове Беринга.

"В селе Никольское объявлена угроза цунами. Высота волны, однако, не превысит 50 см. Угрозы населенному пункту нет", - уточнил представитель ведомства.

В главке добавили, что в Петропавловске-Камчатском ощущались толчки силой 2-3 балла. Жертв и разрушений нет.

Ранее Геологическая служба США сообщила о землетрясении магнитудой 7,4, которое произошло в 300 км западнее острова Атту, входящего в состав Алеутских островов (относятся к территории штата Аляска). Остров Атту - крупнейший остров группы Ближних остров, расположен в 706 км к востоку от Петропавловска-Камчатского. По данным американских специалистов, очаг землетрясения залегал на глубине 48 км. Тихоокеанский центр предупреждения цунами сообщил об отсутствии угрозы цунами из-за данного землетрясения.