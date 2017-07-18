Машина упала в реку на разрушенном мосту на трассе "Колыма" в Якутии

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ЯКУТСК, 18 июля. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Автомобиль УАЗ "Фермер", в котором находились дорожники, упал с моста на трассе "Колыма" в Якутии, трое с переломами и ушибами доставлены в районную больницу в поселке Хандыга, один в критическом состоянии. Об этом во вторник ТАСС сообщили в Единой дорожной диспетчерской службе Томпонского района республики.
"Дорожники с места работ возвращались вечером 17 июля на базу, и водитель из-за тумана не заметил отсутствия пролета на мосту, и машина с высоты упала в воду. С противоположной стороны их увидел водитель машины Scania и с помощью ленты для строп помог выбраться на берег. В это время подъехали инспекторы охраны природы и пострадавших отвезли в больницу села Теплый Ключ с множественными переломами, ссадинами и ушибами, где им оказали первую неотложную помощь. Затем было принято решение доставить их в районную больницу в поселке Хандыга, так как один пострадавший в критическом состоянии, у него открытая черепно-мозговая травма", - сообщил ТАСС дежурный.
Ранее сообщалось, что на федеральной трассе "Колыма" на мосту через реку Тый-Сынага из-за резкого подъема воды произошло обрушение плит моста.
По данным МЧС, проран составил восемь метров. Движение автотранспорта по данному участку временно закрыто до завершения ремонтно-восстановительных работ.