СК на Камчатке начал проверку по факту нападения на врача скорой помощи

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 июля. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Следственное управление СК РФ по Камчатском краю начало проверку по факту нападения на врача скорой помощи. Об этом сообщил во вторник и. о. старшего помощника руководителя ведомства Денис Волощенко.

"Проводится проверка по факту нападения на врача скорой медицинской помощи. По предварительным данным, 16 июля на улице Курчатова в Петропавловске-Камчатском один из пострадавших в ДТП, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, напал на прибывшего к месту аварии врача скорой помощи, выламывал тому руки", - сказал он.

По данным ведомства, в результате происшествия врач получил растяжения плечевого и локтевого суставов. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.