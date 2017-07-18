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В Москве горит одна из высоток на Новом Арбате

Происшествия
18 июля, 10:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июля. /ТАСС

По данным ГУ МЧС, в здании людей нет

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YouTube/ТАСС

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Площадь пожара в 27-этажном здании на Новом Арбате составляет 200 кв. метров, горят шестой и седьмой этажи. Об этом ТАСС сообщили в Главном управлении МЧС РФ по Москве.

"Площадь пожара на шестом и седьмом этажах составляет 200 кв. метров. Людей внутри нет, данные о пострадавших не поступали", - сказал собеседник агентства.

По информации московского главка МЧС, в 10:35 мск в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре на улице Новый Арбат, 15. На месте пожара работают пожарно-спасательные подразделения и экстренные службы города.

Седьмой этаж, где возник пожар, был приспособлен под склад, где хранятся строительные материалы, там и возник очаг пожара. Как передает корреспондент ТАСС, на седьмом этаже по-прежнему наблюдается открытое горение, идет густой черный дым.

 

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