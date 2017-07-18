Как минимум 547 детей подверглись насилию и домогательствам в баварском хоре

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БЕРЛИН, 18 июля. /ТАСС/. Как минимум 547 детей из знаменитого хора мальчиков "Регенсбургер Домшпатцен" подвергались физическому насилию и сексуальным домогательствам со стороны священников и преподавателей в период с 1945 по начало 1990-х годов. Такие данные привел во вторник на пресс-конференции юрист Ульрих Вебер, которому было поручено расследовать обстоятельства скандала.
Не исключено, что число пострадавших детей еще выше. Большинство преступлений было совершено в 1960-70 гг. Наставники предъявляли своим подопечным высокие требования. "Для достижения целей применялось, в том числе, насилие", - сказал Вебер. К нему прибегали, "чтобы сломать волю учащихся, лишить их индивидуальности", добавил он.
Способствующими насилию факторами были, помимо прочего, "изоляция и противодействие коммуникации". Вебер отметил, что многие пострадавшие до сих пор имеют психологические проблемы. Подготовленный им заключительный доклад охватывает 440 страниц. В числе подозреваемых фигурируют 49 лиц.
Рассказы бывших воспитанников католических детских учреждений Ордена иезуитов о том, как педофилы в рясах издевались над ними, уже давно стали достоянием немецкой общественности. Однако никто не предполагал, что это происходило в таких масштабах. Как сообщалось еще в 2010 году, сексуальному насилию хористы из "Регенсбургер Домшпатцен" подвергались в 1958 - 1973 годах. В хоре процветали растление и физическое насилие над детьми. Виновные - преподаватель и директор гимназии - за аморальные действия были уволены. Оба умерли в 1984 году.
В 1964-1994 годах знаменитым хором руководил Георг Ратцингер - брат бывшего Папы Римского Бенедикта XVI. По мнению Вебера, он знал о случаях насилия над детьми.