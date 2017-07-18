Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.07:
$ 59.37
€ 68.4
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Как минимум 547 детей подверглись насилию и домогательствам в баварском хоре

Происшествия
18 июля, 12:48 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 18, июля. /ТАСС

Большинство преступлений было совершено в 1960-70 гг.

Поделиться
Материал из 1 страницы

БЕРЛИН, 18 июля. /ТАСС/. Как минимум 547 детей из знаменитого хора мальчиков "Регенсбургер Домшпатцен" подвергались физическому насилию и сексуальным домогательствам со стороны священников и преподавателей в период с 1945 по начало 1990-х годов. Такие данные привел во вторник на пресс-конференции юрист Ульрих Вебер, которому было поручено расследовать обстоятельства скандала.

Не исключено, что число пострадавших детей еще выше. Большинство преступлений было совершено в 1960-70 гг. Наставники предъявляли своим подопечным высокие требования. "Для достижения целей применялось, в том числе, насилие", - сказал Вебер. К нему прибегали, "чтобы сломать волю учащихся, лишить их индивидуальности", добавил он.

Способствующими насилию факторами были, помимо прочего, "изоляция и противодействие коммуникации". Вебер отметил, что многие пострадавшие до сих пор имеют психологические проблемы. Подготовленный им заключительный доклад охватывает 440 страниц. В числе подозреваемых фигурируют 49 лиц.

Рассказы бывших воспитанников католических детских учреждений Ордена иезуитов о том, как педофилы в рясах издевались над ними, уже давно стали достоянием немецкой общественности. Однако никто не предполагал, что это происходило в таких масштабах. Как сообщалось еще в 2010 году, сексуальному насилию хористы из "Регенсбургер Домшпатцен" подвергались в 1958 - 1973 годах. В хоре процветали растление и физическое насилие над детьми. Виновные - преподаватель и директор гимназии - за аморальные действия были уволены. Оба умерли в 1984 году.

В 1964-1994 годах знаменитым хором руководил Георг Ратцингер - брат бывшего Папы Римского Бенедикта XVI. По мнению Вебера, он знал о случаях насилия над детьми.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Германия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Воздушные акробаты МАКС-2017
Виндзоры: 100 лет перемен
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
18
Сергей Полонский - бизнесмен, скандалист, фигурант уголовного дела
4
Несколько микрорайонов Нарьян-Мара затоплены из-за половодья
20
Десятки жертв и масштабные разрушения: в Португалии произошел крупнейший лесной пожар
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Донецке провозгласили государство Малороссия
2
Роспотребнадзор проверит спиннеры на безопасность для здоровья детей
3
CNN: военные США на учениях в Персидском заливе сбили беспилотник с помощью лазера
4
В ЛНР опровергли участие представителей республики в заседании по созданию Малороссии
5
Вокалист Depeche Mode выписан из минской больницы
6
В Москве горит одна из высоток на Новом Арбате
7
Самолеты МС-21 и Superjet 100 будут модифицированы
Темы дня
Реклама