Пожар в высотке на Новом Арбате ликвидирован

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали пожар, возникший в 27-этажном здании гостиницы, находящейся на реконструкции, на Новом Арбате в Москве. Об этом ТАСС сообщили в столичном Главном управлении МЧС России.

"Пожар ликвидирован. Сейчас проводится проветривание здания и проливка сгоревших конструкций. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства. Одновременно устанавливаются причины пожара.

Как отметил источник агентства, согласно одной из версий, он возник из-за нарушений правил пожарной безопасности при строительных работах. "Рассматривается и электротехническая версия", - отметил он.

Как сообщил журналистам замначальника Главного управления МЧС по Москве Сергей Желтов, причины пожара будут устанавливаться в ходе следствия, пока о них говорить рано. Он также сообщил, что в здании находились около 100 рабочих. "Они покинули высотку до прибытия пожарных", - сказал он. Еще 26 человек были эвакуированы.

Как передает корреспондент ТАСС, из здания идет лишь небольшой белый дым, выгорела лишь маленькая часть фасада высотки. Собственником гостиницы является компания Capital Group.