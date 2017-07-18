Движение автотранспорта на Новом Арбате затруднено из-за пожара в высотке

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МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Движение автотранспорта сильно затруднено в центре Москвы из-за пожара в высотке на Новом Арбате.
Как передает корреспондент ТАСС с места событий, в настоящее время в сторону центра образовалась большая пробка на трех полосах движения. При этом автомобили в сторону области едут без затруднений.
Пожар возник в здании на улице Новый Арбат, 15, где расположена гостиница, находящаяся на реконструкции. Площадь пожара превысила 200 кв. метров. На данный момент возгорание ликвидировано.
Пожарно-спасательные подразделения прибыли через семь минут после вызова, горение происходило на шестом и седьмом этажах, где загорелись строительные материалы. Как уточнил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Москве Сергей Желтов, "по кабельным шахтам огонь задел пятый этаж". Пострадавших нет, отметил Желтов.
Как передает с места корреспондент ТАСС, у места пожара собираются любопытные, за его тушением наблюдают не менее двух сотен человек. Люди заняли разделительный бордюр между залитой водой аллей и проезжей частью Нового Арбата. Они громко обсуждают инцидент и снимают происходящее на мобильные телефоны. Кто-то из них пытается выяснить у правоохранителей, когда будет открыт доступ в кафе и рестораны, стражи порядка отвечают, что не ранее чем через 3-4 часа.
Инцидент привлек внимание блогеров и мобильных репортеров - они снимают репортажи и выходят в прямой эфир прямо на фоне высотки.
В тушении пожара были задействованы не менее шести пожарных машин, еще столько же выстроились вдоль дороги. Там же, на ближайшей зданию полосе проезжей части, сосредоточена и другая спецтехника - мобильная судебно-экспертная лаборатория, три машины скорой помощи, автомобиль Мослифта.