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Движение автотранспорта на Новом Арбате затруднено из-за пожара в высотке

Происшествия
18 июля, 12:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июля. /ТАСС

В сторону центра образовалась большая пробка

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МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Движение автотранспорта сильно затруднено в центре Москвы из-за пожара в высотке на Новом Арбате.

Как передает корреспондент ТАСС с места событий, в настоящее время в сторону центра образовалась большая пробка на трех полосах движения. При этом автомобили в сторону области едут без затруднений.

Пожар возник в здании на улице Новый Арбат, 15, где расположена гостиница, находящаяся на реконструкции. Площадь пожара превысила 200 кв. метров. На данный момент возгорание ликвидировано.

Пожарно-спасательные подразделения прибыли через семь минут после вызова, горение происходило на шестом и седьмом этажах, где загорелись строительные материалы. Как уточнил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Москве Сергей Желтов, "по кабельным шахтам огонь задел пятый этаж". Пострадавших нет, отметил Желтов.

Спецтехника и сотни любопытных

Как передает с места корреспондент ТАСС, у места пожара собираются любопытные, за его тушением наблюдают не менее двух сотен человек. Люди заняли разделительный бордюр между залитой водой аллей и проезжей частью Нового Арбата. Они громко обсуждают инцидент и снимают происходящее на мобильные телефоны. Кто-то из них пытается выяснить у правоохранителей, когда будет открыт доступ в кафе и рестораны, стражи порядка отвечают, что не ранее чем через 3-4 часа.

Инцидент привлек внимание блогеров и мобильных репортеров - они снимают репортажи и выходят в прямой эфир прямо на фоне высотки.

В тушении пожара были задействованы не менее шести пожарных машин, еще столько же выстроились вдоль дороги. Там же, на ближайшей зданию полосе проезжей части, сосредоточена и другая спецтехника - мобильная судебно-экспертная лаборатория, три машины скорой помощи, автомобиль Мослифта.

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