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В отношении экс-гендиректора "Гоголь-центра" возбуждено новое уголовное дело

Происшествия
18 июля, 13:36 дата обновления: 18 июля, 14:16 UTC+3

Суд постановил возобновить разбирательство по делу в связи с вновь открывшимися обстоятельствами

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Алексей Малобродский

Алексей Малобродский

© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Следствие возбудило новое уголовное дело в отношении бывшего гендиректора "Гоголь-центра" и экс-генерального продюсера "Седьмой студии" Алексея Малобродского, обвиняемого в хищении государственных средств. Об этом передает корреспондент ТАСС из зала Басманного суда Москвы, где решается вопрос о продлении Малобродскому срока ареста.

В ходе заседания суда стало известно о возбуждении 18 июля уголовного дела по части 4 статьи 159 ("Мошенничество") УК РФ в отношении Малобродского и двух его предполагаемых сообщников, бывшего главного бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой и бывшего гендиректора студии Юрия Итина.

"Уголовное дело было возбуждено сегодня, в 10:30, это вообще невозможно, впервые за все годы моей практики. Мой подзащитный не получал никаких уведомлений, и ему не предъявлено обвинение. Малобродский должен быть освобожден из зала суда немедленно", - сказала адвокат Ксения Карпинская.

Адвокат Малобродского Юлия Ляхова в суде заявила, ранее было возбуждено только одно уголовное дело - по эпизоду о постановке спектакля "Сон в летнюю ночь". "Сегодня мы узнаем, что сегодня возбуждено иное уголовное дело, хотя вчера суд ушел на решение. В связи с этим мы считаем, что решение суд должен выносить лишь по тем документам и обстоятельства, которые были предоставлены суду ранее", - заявила Ляхова.

Со своей стороны следователь заявил, что не видит оснований для изменения меры пресечения фигурантам.

"Имеется факт уничтожения доказательств лицами, привлеченными по делу. Масляева еще не выполнила все обязанности сделки со следствием. Итин вообще отказывается от дачи показаний, ссылаясь на 51-ю статью", - сказал следователь.

Прокурор заявил, что считает незаконным арест Малобродского.

Дело о хищении

По версии следствия, лица из числа руководства автономной некоммерческой организации "Седьмая студия" с 2011 года по 2014 год похитили бюджетные средства в размере около 200 млн рублей, выделенные государством на развитие и популяризацию искусства. Следствие считает, что Малобродский, Итин и Масляева подготовили фиктивные документы на подготовку гастролей и организацию спектакля "Сон в летнюю ночь", который поставлен не был.

В результате чего по данному эпизоду им вменяется хищение более 2 млн рублей.

Автономная некоммерческая организация по развитию и популяризации современного искусства "Седьмая студия" была создана в июле 2011 года для реализации проекта Кирилла Серебренникова "Платформа", заявленного как комплекс акций на стыке театра, музыки, танца и визуального искусства.

Затраты на проект возмещались субсидиями из федерального бюджета. Малобродский возглавлял "Гоголь-центр" в 2013-2015 годах.

Малобродский и Масляева по решению суда находятся под стражей, Итин помещен под домашний арест.

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