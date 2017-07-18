Абызов: ущерб от пожаров в России сократился

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МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Ущерб от пожаров в этом году в России, как и количество случаев гибели людей при них, сократился. Об этом сообщил министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов.
"За последние шесть месяцев по основным параметрам статистики на пять процентов снизился ущерб и смертельные случаи от пожаров", - сказал он на конференции, посвященной 90-летию со дня создания Государственного пожарного надзора. Как считает Абызов, эти данные свидетельствуют о том, что задачи по повышению эффективности деятельности пожарного надзора выполняются в полном объеме.
"Мы идем с опережением всех параметров, установленных правительством в рамках проекта по реформированию контрольно-надзорной деятельности", - сказал министр. Он напомнил, что МЧС - одно из 12 ведомств, реализующих в пилотном проекте комплексную программу по реформированию контрольно-надзорной деятельности. Речь идет о переходе на риск-ориентированный подход, в рамках которого надзорно-контрольные органы концентрируются только на проверках объектов, которые представляют наибольшую опасность, где высоки риски возникновения пожаров.
Абызов сообщил, что МЧС также выполнило задачу, опубликовав и представив в понятном формате все обязательные требования пожарной безопасности.