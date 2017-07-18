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Уголовные дела возбуждены в трех районах Якутии из-за переселения из ветхого жилья

Происшествия
18 июля, 13:59 UTC+3 ЯКУТСК /Корр. ТАСС, Сусанна Рожина

В 10 районах республики зафиксировано нарушение сроков исполнения федеральной программы

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ЯКУТСК, 18 июля. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Нарушение сроков реализации программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья отмечено в 10 районах Якутии, в трех районах возбуждены уголовные дела. Об этом во вторник сообщил зампрокурора республики Борис Самойленко во время расширенной коллегии надзорного ведомства региона.

"Нарушения сроков... связаны с несвоевременным исполнением своих обязанностей подрядчиками по муниципальным контрактам, затяжными судебными процессами, бездействием муниципалитетов по контролю за действиями подрядных организаций. В трех районах возбуждены уголовные дела. В Нерюнгри расследуются два уголовных дела по хищению более 300 млн рублей при переселении граждан из двух домов", - отметил зампрокурора республики.

Руководство прокуратуры республики потребовало от своих сотрудников в районах усилить контроль за исполнением федеральной программы, действие которой заканчивается 1 сентября этого года.

Программа переселения в Якутии

К 1 сентября 2017 года в Якутии будут переселены 30 тыс. граждан из 11 тыс. аварийных жилых помещений общей площадью 491,02 тыс. кв. метров. Более 25 тыс. человек уже переселены. На программу направлено более 30 млрд рублей, из них средства Фонда содействия реформированию ЖКХ - 12 млрд рублей (40%), бюджета республики - 17 млрд рублей (56,7%), местных бюджетов - 800 млн рублей (2,6%), внебюджетных источников - 500 млн рублей (1,7%).

В Якутске, где было наибольшее количество домов под переселение, программа выполнена на 95%.

Ранее глава государства Владимир Путин заявил о том, что программа будет продолжена с 1 января 2019 года. Но Якутия за счет своих средств продолжит программу переселения из ветхого и аварийного жилья уже с 2018 года.

Муниципальные районы республики уже заявили более 1 млн кв. метров ветхого и аварийного жилья для продолжения реализации программы переселения в 2018 году, но подтверждено документально лишь чуть более трети из них - 370 тыс. кв. метров.

В этом году в республике будет введено более 600 тыс. кв. метров жилья.

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