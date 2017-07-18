МЧС: говорить о причинах пожара на Новом Арбате пока преждевременно

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МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Причины пожара в 27-этажном здании на Новом Арбате в Москве, где расположена реконструируемая гостиница, пока не установлены. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Москве.
"Говорить о причинах пожара пока преждевременно. На месте пожара работают дознаватели, которые и занимаются выяснением причин пожара", - сказал собеседник агентства.
Пожар произошел во вторник в здании на улице Новый Арбат, дом 15, где расположена гостиница, находящаяся на реконструкции. Площадь пожара превысила 200 кв. метров. На данный момент возгорание ликвидировано, пострадавших нет.