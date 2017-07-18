Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.07:
$ 59.37
€ 68.4
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суд 19 июля рассмотрит вопрос об освобождении из-под стражи инвалида Мамаева

Происшествия
18 июля, 14:30 дата обновления: 18 июля, 14:36 UTC+3

Суд проведет выездное заседание в СИЗО "Матросская Тишина", в больнице которого находится осужденный

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Тимирязевский суд Москвы 19 июля рассмотрит вопрос об освобождении из-под стражи осужденного за разбой инвалида 1-й группы Антона Мамаева. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Андрей Орлов.

Он уточнил, что суд проведет выездное заседание в СИЗО "Матросская Тишина", в больнице которого находится Мамаев.

"Завтра в 12:00 мск в СИЗО № 1 УФСИН России по Москве состоится выездное судебное заседание Тимирязевского районного суда Москвы по рассмотрению вопроса об изменении меры пресечения моему подзащитному", - сказал он.

Смотрите также

Медицинское заключение о состоянии здоровья осужденного Мамаева поступило в суд

Адвокат: у Мамаева подтверждено наличие заболевания, препятствующего содержанию в СИЗО

ФСИН попросит суд освободить инвалида-колясочника Мамаева из-под стражи

Прокуратура добивается отмены приговора Мамаеву

30 июня 2017 года суд приговорил Мамаева к 4,5 года лишения свободы за разбой (ч. 2 ст. 162 УК РФ).

По данным СМИ, Мамаева, который страдает спинальной атрофией мышц и передвигается на инвалидном кресле, обвинили в разбойном (с угрозой применения насилия) завладении мотороллером, который он собирался перепродать. Помогавший ему передвигаться на инвалидной коляске был признан соучастником разбоя и осужден на три года колонии.

Делом Мамаева занялась прокуратура. По результатам ознакомления с приговором прокуратура пришла к выводу, что решение суда о назначении наказания без должного исследования состояния здоровья и возможности отбывания наказания в виде лишения свободы необоснованным.

В связи с этим Тимирязевская межрайонная прокуратура внесла апелляционное представление, в котором поставила вопрос об отмене приговора. Приговор также был обжалован адвокатом.

Как сообщил в минувший понедельник адвокат, 13 июля подготовлено медицинское заключение городской клинической больницы им. Ерамишанцева по результатам медицинского освидетельствования Мамаева. Врачебной комиссией установлено наличие у Мамаева детской спинальной мышечной амиотрофии - недуга, включенного в перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Воздушные акробаты МАКС-2017
Виндзоры: 100 лет перемен
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
18
Сергей Полонский - бизнесмен, скандалист, фигурант уголовного дела
4
Несколько микрорайонов Нарьян-Мара затоплены из-за половодья
20
Десятки жертв и масштабные разрушения: в Португалии произошел крупнейший лесной пожар
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ВВС коалиции во главе с США нанесли удар в Сирии
2
Новую Москву с центром столицы свяжут четыре новых станции метро
3
Эксперт: проект создания Малороссии не имеет отношения к реальной политике
4
Действие чрезвычайных мер в энергетике Украины прекращено
5
Мэр Москвы пригласил горожан на фестиваль "Цветочный джем"
6
Роспотребнадзор проверит спиннеры на безопасность для здоровья детей
7
В ЛНР опровергли участие представителей республики в заседании по созданию Малороссии
Темы дня
Реклама