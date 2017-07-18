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В Москве 12 лжеэкстрасенсов приговорены к реальным срокам за мошенничество на 75 млн руб.

Происшествия
18 июля, 16:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июля. /ТАСС

В состав преступного сообщества входили жители разных регионов РФ в возрасте от 24 до 45 лет

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МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Суд в Москве приговорил 12 лжеэкстрасенсов к наказанию на сроки от семи до 16 лет за мошенничество на сумму более 75 млн рублей. Об этом во вторник сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

"Кузьминский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении организаторов и участников сообщества, в состав которого входили жители различных регионов России в возрасте от 25 до 54 лет", - говорится в сообщении.

Участники группы осуждены по ч. ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ ("Создание и руководство преступным сообществом"), ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой и в особо крупном размере"). Суд приговорил Владимира Соболева к 16 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, назначив ему штраф в размере 1 млн рублей в доход государства. Еще восемь участников преступного сообщества осуждены на сроки от семи до 15 лет лишения свободы в колонии общего режима и штрафы от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей. Три подсудимые приговорены к шести годам лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет и штрафу 500 тыс. рублей каждая.

По данным Генпрокуратуры, обвиняемые с сентября 2011 по октябрь 2013 года входили в состав сообщества лжеэкстрасенсов и парапсихологов. Для привлечения клиентов они размещали рекламу в различных телепередачах, указывая телефонные номера колл-центра. Участники сообщества убеждали клиентов решать проблемы путем проведения специальных сеансов. Общий материальный ущерб, нанесенный 152 потерпевшим, проживающим в различных регионах страны, превысил 75 млн рублей.

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