Экс-директору "Гоголь-центра" продлили арест

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МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы продлил на три месяца срок ареста экс-директору "Гоголь-центра" и бывшему генеральному продюсеру АНО "Седьмая студия" Алексею Малобродскому, обвиняемому в хищении государственных средств. Как передает корреспондент ТАСС, таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия.
Также суд до 19 октября продлил срок ареста бывшему главному бухгалтеру "Седьмой студии" Нине Масляевой и срок домашнего ареста экс-гендиректору студии Юрию Итину.
Малобродский отбывает арест в СИЗО № 1 ("Матросская Тишина"). Он был задержан по подозрению в хищении выделенных организации бюджетных средств. Свою вину он не признает.
Уголовное дело было возбуждено Главным следственным управлением (ГСУ) СК РФ по Москве по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). 6 июля стало известно, что дело передано в управление по особо важным делам СК РФ.
По версии следствия, лицами из числа руководства автономной некоммерческой организации (АНО) "Седьмая студия" с 2011 года по 2014 год были похищены бюджетные средства в размере около 200 млн рублей, выделенные государством на развитие и популяризацию искусства.
Следствие считает, что Малобродский, Итин и Масляева подготовили фиктивные документы на подготовку гастролей и постановку спектакля "Сон в летнюю ночь", который поставлен не был. По данному эпизоду им вменяется хищение более 2 млн рублей.
Автономная некоммерческая организация по развитию и популяризации современного искусства "Седьмая студия" была создана в июле 2011 года для реализации проекта Кирилла Серебренникова "Платформа", заявленного как комплекс акций на стыке театра, музыки, танца и визуального искусства.
Затраты на проект возмещались субсидиями из федерального бюджета. Малобродский возглавлял "Гоголь-центр" в 2013-2015 годах.