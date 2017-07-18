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Оренбургский Минздрав проводит проверку врачей скорой помощи, тащивших пациента волоком

Происшествия
18 июля, 17:14 UTC+3 ОРЕНБУРГ ОРЕНБУРГ 18, июля. /ТАСС

Видеозапись действий сотрудников скорой помощи появилась в социальной сети и вызвала широкий общественный резонанс

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ОРЕНБУРГ, 18 июля. /ТАСС/. Минздрав Оренбургской области проводит служебную проверку в отношении сотрудников скорой помощи, тащивших волоком пациента к машине. Об этом во вторник сообщили в министерстве.

"По данному факту проводится служебная проверка. По результатам проверки будет дана соответствующая оценка всем обстоятельствам, действиям сотрудников, вопросам служебного соответствия, этики и приняты соответствующие меры", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения области Галины Зольниковой.

Накануне СК РФ по Оренбургской области приступил к доследственной проверке по информации о ненадлежащих действиях сотрудников скорой помощи, которые волоком тащили пациента, нуждающегося в медицинской помощи, в машину.

По имеющимся данным, это произошло утром 16 июля во дворе одного из домов в Оренбурге, впоследствии пациент скончался в лечебном учреждении. Видеозапись действий сотрудников скорой помощи появилась в социальной сети и вызвала широкий общественный резонанс.

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