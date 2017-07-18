Оренбургский Минздрав проводит проверку врачей скорой помощи, тащивших пациента волоком

Турция может взять кредит у РФ на покупку С-400Армия и ОПК 18 июля, 17:33
Морской трибунал предписал РФ выплатить Нидерландам €5,4 млн по делу Arctic SunriseМеждународная панорама 18 июля, 17:19
Очередь за отдыхом: что известно о "туристической блокаде" КрымаОбщество 18 июля, 17:19
Госдеп: переговоры Шэннона и Рябкова отразили дух доброй волиМеждународная панорама 18 июля, 17:05
Фомина: футболисткам сборной России под силу пробиться в плей-офф чемпионата ЕвропыСпорт 18 июля, 17:01
Место шаманов: чем Сейдозеро привлекает туристов, мистиков и исследователейАрктика сегодня 18 июля, 17:00
Ройзман утверждает, что "муниципальный фильтр" на выборах глав регионов непроходимПолитика 18 июля, 16:59
Юдаева: период низких цен на нефть может длиться почти бесконечноЭкономика и бизнес 18 июля, 16:58
МОК сотрудничает с французскими судебными органами в расследовании по делу ФредериксаСпорт 18 июля, 16:45
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ОРЕНБУРГ, 18 июля. /ТАСС/. Минздрав Оренбургской области проводит служебную проверку в отношении сотрудников скорой помощи, тащивших волоком пациента к машине. Об этом во вторник сообщили в министерстве.
"По данному факту проводится служебная проверка. По результатам проверки будет дана соответствующая оценка всем обстоятельствам, действиям сотрудников, вопросам служебного соответствия, этики и приняты соответствующие меры", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения области Галины Зольниковой.
Накануне СК РФ по Оренбургской области приступил к доследственной проверке по информации о ненадлежащих действиях сотрудников скорой помощи, которые волоком тащили пациента, нуждающегося в медицинской помощи, в машину.
По имеющимся данным, это произошло утром 16 июля во дворе одного из домов в Оренбурге, впоследствии пациент скончался в лечебном учреждении. Видеозапись действий сотрудников скорой помощи появилась в социальной сети и вызвала широкий общественный резонанс.