Оренбургский Минздрав проводит проверку врачей скорой помощи, тащивших пациента волоком

ОРЕНБУРГ, 18 июля. /ТАСС/. Минздрав Оренбургской области проводит служебную проверку в отношении сотрудников скорой помощи, тащивших волоком пациента к машине. Об этом во вторник сообщили в министерстве.

"По данному факту проводится служебная проверка. По результатам проверки будет дана соответствующая оценка всем обстоятельствам, действиям сотрудников, вопросам служебного соответствия, этики и приняты соответствующие меры", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения области Галины Зольниковой.

Накануне СК РФ по Оренбургской области приступил к доследственной проверке по информации о ненадлежащих действиях сотрудников скорой помощи, которые волоком тащили пациента, нуждающегося в медицинской помощи, в машину.

По имеющимся данным, это произошло утром 16 июля во дворе одного из домов в Оренбурге, впоследствии пациент скончался в лечебном учреждении. Видеозапись действий сотрудников скорой помощи появилась в социальной сети и вызвала широкий общественный резонанс.