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Замначальника полиции Лобни арестован за получение взятки в 1 млн рублей

Происшествия
18 июля, 17:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июля. /ТАСС

В настоящее время полицейский заключен под стражу, его соучастница скрывается от следствия

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МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Замначальника ОМВД по Лобне арестован по обвинению в получении взятки в 1 млн рублей. Об этом сообщили ТАСС в Главном следственном управлении (ГСУ) СК по Московской области, отметив, что в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки группой лиц, в крупном размере, с вымогательством"), ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий").

"По ходатайству следственных органов в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, его подельница в настоящее время скрывается от следственных органов", - сообщили в ГСУ.

По данным следствия, обвиняемый в сговоре со своей 32-летней знакомой требовал у местного жителя 1 млн рублей за непривлечение к уголовной ответственности по материалу проверки по факту грабежа. После возбуждения уголовного дела о грабеже он оказывал психологическое давление на фигуранта дела и вынуждал его дать признательные показания, не соответствующие действительности. Затем он стал требовать передачи денежных средств за непривлечение к уголовной ответственности и неприобщение явки с повинной к материалам возбужденного уголовного дела. Днем 5 июля в салоне автомашины у одного из торговых центров Лобни полицейский и его подельница получили деньги.

В свою очередь в ГУ МВД по Московской области сообщили, что по результатам служебной проверки замначальника полиции по оперативной работе ОМВД по Лобне уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и будет привлечен к ответственности в соответствии с законодательством. "Также его непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности", - добавили в ГУ МВД.

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