МВД просит суд ограничить сроки ознакомления с делом о ДТП с мальчиком в Балашихе

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. МВД просит суд в Москве ограничить обвиняемой и ее защите сроки ознакомления с уголовным делом о ДТП в подмосковной Балашихе, в котором погиб 6-летний мальчик. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Следователи специализированного отдела по расследованию ДТП Главного следственного управления ГУ МВД России по Московской области обратились с ходатайством в Тверской районный суд Москвы об установлении обвиняемой в совершении ДТП, произошедшего 23 апреля в Балашихе, в результате которого погиб 6-летний мальчик, и ее защитнику срока для ознакомления с материалами уголовного дела", - сообщила Волк.

ДТП произошло 23 апреля во дворе жилого дома в микрорайоне Павлино в Балашихе. 31-летняя жительница Подмосковья, управлявшая автомобилем Hyundai Solaris, совершила наезд на малолетнего ребенка. Как ранее сообщалось в СМИ, автомобиль протащил его не менее 10 метров. В крови погибшего ребенка, согласно данным экспертизы, было обнаружено 2,7 промилле алкоголя.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека". Женщине, находившейся за рулем, предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее глава МВД РФ Владимир Колокольцев подтвердил повторное проведение судебно-медицинской экспертизы крови погибшего мальчика, отметив, что результаты двух исследований совпадают.