Более 150 людей эвакуированы из штаб-квартиры ООН из-за возгорания

ООН, 18 июля. /ТАСС/. Дипломаты, сотрудники и посетители штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке были эвакуированы во вторник из-за возгорания.

После включения пожарной тревоги в здании были спешно прерваны все встречи, включая заседание Совета Безопасности по ситуации на Гаити, а люди были выведены на площадь перед зданием секретариата ООН.

В общей сложности было эвакуировано более 150 человек. Спустя 20 минут пожарная служба ООН объявила, что люди могут вернуться к работе.

Как сообщил ТАСС заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак, эвакуация была проведена в связи с возгоранием в одном из подвальных помещений комплекса, где расположена система вентиляции. "Возгорание было ликвидировано, и теперь все нормально", - сказал собеседник агентства. По его словам, все прерванные заседания, включая сессию Совбеза, возобновятся в в ближайшие минуты.