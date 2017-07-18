Более 150 людей эвакуированы из штаб-квартиры ООН из-за возгорания

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ООН, 18 июля. /ТАСС/. Дипломаты, сотрудники и посетители штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке были эвакуированы во вторник из-за возгорания.
После включения пожарной тревоги в здании были спешно прерваны все встречи, включая заседание Совета Безопасности по ситуации на Гаити, а люди были выведены на площадь перед зданием секретариата ООН.
В общей сложности было эвакуировано более 150 человек. Спустя 20 минут пожарная служба ООН объявила, что люди могут вернуться к работе.
Как сообщил ТАСС заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак, эвакуация была проведена в связи с возгоранием в одном из подвальных помещений комплекса, где расположена система вентиляции. "Возгорание было ликвидировано, и теперь все нормально", - сказал собеседник агентства. По его словам, все прерванные заседания, включая сессию Совбеза, возобновятся в в ближайшие минуты.