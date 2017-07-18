Пожарная тревога в штаб-квартире ООН оказалась ложной

ООН, 18 июля. /ТАСС/. Пожарная тревога в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, из-за которой пришлось эвакуировать сотрудников организации и дипломатов, оказалась ложной. Об этом заявил во вторник журналистам заместитель официального представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак. По его словам, первоначальная информация о том, что произошло возгорание в вентиляционной системе, не подтвердилась.

Как сообщил Хак, пожарная сигнализация сработала в одном из подземных помещений штаб-квартиры. "Нам пришлось провести эвакуацию в качестве меры предосторожности на случай возможного возникновения пожара", - сказал он. "После проверки помещения выяснилось, что возгорания нет. Возможно, возникла проблема с датчиком сигнализации", - добавил представитель генсека.

Он отметил, что обычно в утренние часы на территории комплекса находятся около 2 тыс. человек. Когда выяснилось, что их безопасности ничего не угрожает, эвакуированным дипломатам и сотрудникам ООН позволили вернуться в свои офисы.

Из-за пожарной тревоги на полчаса был прерван ряд мероприятий, в том числе заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Гаити, а также бизнес-форум, проходивший в зале Генеральной Ассамблеи.