Норвежский суд вновь продлил срок ареста подростка из РФ

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ТАСС, 18 июля. Суд Осло во вторник по запросу норвежских спецслужб в очередной раз продлил на две недели срок ареста подростка из РФ, который обвиняется в незаконном обращении со взрывчатыми веществами.
Об этом сообщила NRK.
Полиция безопасности Норвегии намерена держать юношу под арестом вплоть до суда. Он, как ожидается, начнется в октябре.
17-летний россиянин находится под арестом уже больше двух месяцев, по его делу продолжается расследование. Подросток был задержан в норвежской столице вечером 8 апреля. При себе у него был подозрительный предмет, который полиция и спецслужбы считают маломощным взрывным устройством, состоявшим из баллончика с газом для зажигалок и поражающих частиц (гвоздей или проволоки). Саперы осуществили контролируемый подрыв предмета, предварительно оцепив часть центрального района Грёнланн.
9 июня Апелляционный суд отказал россиянину в освобождении из-под стражи. Суд назвал неубедительными аргументы юноши, утверждающего, что у него не было намерения взрывать самодельную бомбу в центре города. Полицейская служба безопасности Норвегии, ведущая расследование, подозревает, что подросток был намерен совершить теракт.
Пока что гражданин России обвиняется лишь по статье 142 "Незаконное обращение с опасными веществами" Уголовного кодекса Норвегии, которая, впрочем, является частью недавно принятого в стране антитеррористического законодательства. Не исключено, что в будущем ему могут быть предъявлены новые обвинения.
Как ранее сообщили представители норвежских спецслужб, молодой человек проживает в Норвегии с 2010 года, куда вместе с родителями прибыл из РФ как беженец. По данным СМИ, он мог придерживаться радикальных взглядов и симпатизировать исламистам. Как пишет газета Aftenposten, несколько лет назад подросток поддерживал знакомство с двумя проживавшими в Норвегии выходцами из Чечни, которые впоследствии примкнули к экстремистским группировкам в Сирии.