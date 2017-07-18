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Администратор "группы смерти" Филипп Лис получил три года колонии

Происшествия
18 июля, 21:54 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 18, июля. /ТАСС

Молодой человек признал свою вину и раскаялся в содеянном

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Филипп Будейкин (псевдоним в социальной сети Филипп Лис)

Филипп Будейкин (псевдоним в социальной сети Филипп Лис)

© Петр Ковалев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июля. /ТАСС/. Тобольский районный суд Тюменской области приговорил к трем годам и четырем месяцам колонии администратора "группы смерти" в социальной сети "ВКонтакте" Филиппа Будейкина, известного под псевдонимом Филипп Лис. Об этом ТАСС сообщила во вторник пресс-секретарь Санкт-Петербургского городского суда Дарья Лебедева.

"Суд приговорил Будейкина к 3 годам и 4 месяцам колонии-поселения, свою вину он признал, в содеянном раскаялся", - сказал Лебедева, сославшись на своих коллег в Тюмени. "Дело рассматривалось по месту совершения преступления", - добавила она.

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Главное следственное управление Следственного комитета (СК) по Петербургу завершило расследование в отношении Будейкина в июне, против него были выдвинуты обвинения по статьям по ст. 110 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ст. 110 УК РФ ("Доведение до самоубийства и покушение на него").

По версии следствия, Будейкин в апреле-мае 2016 года в Москве и Московской области в социальной сети "ВКонтакте" пропагандировал среди несовершеннолетних суициды и склонял подростков к их совершению. Следователями установлено, что он склонял 15-летнюю жительницу Астрахани к суициду.

Однако сотрудники правоохранительных органов убедили школьницу отказаться от совершения самоубийства. По данным СК, Будейкин также довел до самоубийства школьницу 2000 года рождения, которая 3 июня 2016 года в Тюменской области пыталась совершить самоубийство, ее жизнь медикам удалось спасти.

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