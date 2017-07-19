Суд решит вопрос об освобождении из-под стражи инвалида Мамаева

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МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Тимирязевский суд Москвы в среду рассмотрит вопрос об освобождении из-под стражи осужденного за разбой инвалида 1-й группы Антона Мамаева. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Андрей Орлов.
Он уточнил, что суд проведет выездное заседание в СИЗО "Матросская Тишина", в больнице которого находится Мамаев.
Как пояснили в пресс-службе суда, заседание будет проходить в закрытом режиме, так как будет исследоваться медицинское заключение Мамаева о состоянии здоровья, которое является тайной, охраняемой законом.
30 июня 2017 года суд приговорил Мамаева к 4,5 года лишения свободы за разбой (ч. 2 ст. 162 УК РФ). По данным СМИ, Мамаев, который страдает спинальной атрофией мышц и передвигается на инвалидном кресле, обвинили в разбойном (с угрозой применения насилия) завладении мотороллером, который он собирался перепродать. Помогавший ему передвигаться на инвалидной коляске был признан соучастником разбоя и осужден на три года колонии.
Делом Мамаева занялась прокуратура. По результатам ознакомления с приговором прокуратура пришла к выводу, что решение суда о назначении наказания без должного исследования состояния здоровья и возможности отбывания наказания в виде лишения свободы необоснованным. В связи с этим Тимирязевская межрайонная прокуратура внесла апелляционное представление, в котором поставила вопрос об отмене приговора. Приговор также был обжалован и адвокатом.
Как сообщил в минувший понедельник адвокат, 13 июля подготовлено медицинское заключение городской клинической больницы имени Ерамишанцева по результатам медицинского освидетельствования Мамаева. Врачебной комиссией установлено наличие у Мамаева детской спинальной мышечной амиотрофии - недуга, включенного в перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей.