В Аргентине от холода погибли четыре человека

БУЭНОС-АЙРЕС, 19 июля. /ТАСС/. По меньшей мере четыре человека погибли из-за холодного фронта, накрывшего практически всю территорию Аргентины. Об этом сообщила во вторник газета La Nación.

По ее данным, два человека скончались, заснув на улице, в провинции Неукен на юге страны, где температура воздуха составляет около -20. Еще одна женщина скончалась в провинции Мисьонес на северо-востоке республике, где столбик термометра опустился до -5. Жертвой холодов также стал житель города Рафаела в провинции Санта-Фе, входящей в центральный регион Аргентины. Он был найден в своем доме, где температура воздуха не превышала 1 градус.

Еще два человека погибли от отравления угарным газом, пытаясь согреться, в городах Кордова (провинция Кордова, центр) и Ла-Плата (провинция Буэнос-Айрес). По данным газеты, один человек также стал жертвой холодов в городе Мар-дель-Плата (провинция Буэнос-Айрес), расположенном на побережье Атлантического океана. Однако, как сообщила местная полиция, вскрытие показало, что у него не было обнаружено признаков переохлаждения.

Июль является самым холодным месяцем в Аргентине, однако в этом году во многих регионах были зарегистрированы аномальные морозы. В главном горнолыжным курорте страны - городе Сан-Карлос-де-Барилоче, в воскресенье было зафиксирована самая низкая температура за всю историю наблюдений - 25,4 градуса ниже нуля. В аргентинской столице, где средняя температура воздуха в июле составляет 11 градусов, столбики термометра опустились до 0,5 градуса.

На ряд регионов на западе страны обрушились сильные снегопады, которые нарушили работу аэропортов.