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Пожар на судне в порту Петропавловска-Камчатского ликвидирован

Происшествия
19 июля, 3:36 UTC+3 ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ /Корр. ТАСС, Елена Верещака

Площадь пожара составила около 20 квадратных метров. Жертв нет

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 июля. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Пожарные ликвидировали возгорание на судне- сборщике льяльных вод (загрязненных нефтепродуктами - прим. ТАСС), горевшем в порту Петропавловска-Камчатского. Жертв нет. Об этом в среду ТАСС сообщила пресс-секретарь управления МЧС России по Камчатскому краю Юлия Ананьева.

"Пожар на судне ликвидирован. Площадь пожара составила порядка 20 квадратных метров. Пожарные также произвели охлаждение переборок корпуса судна для предотвращения возникновения огня вновь. В работах были задействованы более 30 человек на семи единицах техники", - сообщила Юлия Ананьева.

Пожар на судне, предназначенном для сбора льяльных вод, размером 29 на 8 метров произошел утром 19 июля. По предварительным данным, во время подготовки судна к морскому регистру из его танков сливали топливо. В какой-то момент произошло короткое замыкание насоса, и воспламенились пары, которые выделяет судовое топливо. В момент прибытия пожарных на судне горели кранцы (баллоны для швартовки судов - прим. ТАСС), которые дали сильное задымление.

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