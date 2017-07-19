В Японии за прошедшую неделю из-за жары погибли шесть человек

ТОКИО, 19 июля. /ТАСС/. По крайней мере шесть человек погибли в Японии на прошлой неделе из-за сильной жары. Об этом сообщило в среду главное пожарное управление страны, выполняющее также функции МЧС.

По данным ведомства, за тот же период с признаками теплового удара в больницы доставили свыше 7 тыс. 600 человек.

За минувшую неделю количество госпитализированных выросло почти в два раза по сравнению с показателем за позапрошлую неделю. Причем примерно в половине случаев речь идет о лицах старше 65 лет.

Общее число погибших в Японии от жары в этом году составило 17 человек.

В конце июня в центральной части страны установилась жаркая и душная погода, воздух днем прогревается до 35 градусов Цельсия. Местные власти призывают людей употреблять как можно больше жидкости, носить головные уборы и не проводить много времени под солнцем.