В Японии за прошедшую неделю из-за жары погибли шесть человек

В Московском регионе ожидаются местами небольшой дождь и до 24 градусов теплаМосква 19 июля, 6:00
U2 попросила суд в США отклонить иск по обвинению в плагиатеКультура 19 июля, 4:31
Мадуро: парламент Венесуэлы отказался участвовать в заседании Совбеза республикиМеждународная панорама 19 июля, 4:09
"Известия": Минпромторг разработает регламент техосмотра для электромобилейЭкономика и бизнес 19 июля, 4:03
Самолет МЧС России доставил из Йемена более 60 граждан РФ и стран СНГОбщество 19 июля, 3:50
СМИ: общая задолженность по ЖКХ в России достигла 1,34 трлн рублейЭкономика и бизнес 19 июля, 3:47
В Аргентине от холода погибли четыре человекаПроисшествия 19 июля, 3:43
Пожар на судне в порту Петропавловска-Камчатского ликвидированПроисшествия 19 июля, 3:36
Мадонна через суд потребовала снять с аукциона ее личные письма и фотографииОбщество 19 июля, 2:39
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТОКИО, 19 июля. /ТАСС/. По крайней мере шесть человек погибли в Японии на прошлой неделе из-за сильной жары. Об этом сообщило в среду главное пожарное управление страны, выполняющее также функции МЧС.
По данным ведомства, за тот же период с признаками теплового удара в больницы доставили свыше 7 тыс. 600 человек.
За минувшую неделю количество госпитализированных выросло почти в два раза по сравнению с показателем за позапрошлую неделю. Причем примерно в половине случаев речь идет о лицах старше 65 лет.
Общее число погибших в Японии от жары в этом году составило 17 человек.
В конце июня в центральной части страны установилась жаркая и душная погода, воздух днем прогревается до 35 градусов Цельсия. Местные власти призывают людей употреблять как можно больше жидкости, носить головные уборы и не проводить много времени под солнцем.