В Пятигорске столкнулись маршрутка и грузовик, есть жертвы

СТАВРОПОЛЬ, 19 июля. /ТАСС/. Три человека погибли в результате столкновении маршрутного автобуса и грузового автомобиля в Пятигорске (Ставропольский край) утром в среду, сообщили ТАСС в отделе пропаганды краевого управления ГИБДД.

"По предварительным данным, в ДТП погибли три человека, информация уточняется", - сказали в управлении.

По данным краевого ГУ МЧС, авария произошла в 08:29 мск на пересечении автодороги "Пятигорск - Георгиевск" и улицы Шоссейная.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС привлечены три человека.