В Пятигорске столкнулись маршрутка и грузовик, есть жертвы

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СТАВРОПОЛЬ, 19 июля. /ТАСС/. Три человека погибли в результате столкновении маршрутного автобуса и грузового автомобиля в Пятигорске (Ставропольский край) утром в среду, сообщили ТАСС в отделе пропаганды краевого управления ГИБДД.
"По предварительным данным, в ДТП погибли три человека, информация уточняется", - сказали в управлении.
По данным краевого ГУ МЧС, авария произошла в 08:29 мск на пересечении автодороги "Пятигорск - Георгиевск" и улицы Шоссейная.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС привлечены три человека.