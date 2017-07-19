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В Пятигорске столкнулись маршрутка и грузовик, есть жертвы

Происшествия
19 июля, 9:48 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ 19, июля. /ТАСС

По предварительным данным, погибли три человека

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СТАВРОПОЛЬ, 19 июля. /ТАСС/. Три человека погибли в результате столкновении маршрутного автобуса и грузового автомобиля в Пятигорске (Ставропольский край) утром в среду, сообщили ТАСС в отделе пропаганды краевого управления ГИБДД.

"По предварительным данным, в ДТП погибли три человека, информация уточняется", - сказали в управлении.

По данным краевого ГУ МЧС, авария произошла в 08:29 мск на пересечении автодороги "Пятигорск - Георгиевск" и улицы Шоссейная.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС привлечены три человека.

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