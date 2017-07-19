В Перми автобус съехал в кювет, пострадали 10 человек

ПЕРМЬ, 19 июля. /ТАСС/. Десять человек пострадали при съезде в кювет пассажирского автобуса в Перми, сообщил в среду ТАСС директор Пермского краевого территориального центра медицины катастроф Олег Федоткин.

"По уточненным данным, пострадали 10 человек, в том числе ребенок в возрасте 1 год и 2 месяца. <…> Два человека отказались от госпитализации, один из них - ребенок", - отметил собеседник агентства.

По словам Федоткина, в автобусе находились 20 человек, он направлялся из Краснокамска в Пермь. Как пояснили в ГИБДД по региону, водитель автобуса при прохождении поворота по неустановленной причине не справился с управлением и допустил опрокидывание в правый кювет.

По данным МЧС по Пермскому краю, сообщение о съезде автобуса в кювет поступило в 11:25 местного времени. Для оказания помощи оперативным службам от МЧС привлекалось 10 человек личного состава и три единицы техники.