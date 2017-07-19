Поезд насмерть сбил мужчину на железнодорожной станции в Москве

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Мужчина погиб, упав на рельсы перед приближающимся поездом на железнодорожной платформе Москворечье в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу.

"Мужчина упал на железнодорожные пути на станции Москворечье перед приближающимся поездом Тула - Москва. Он погиб", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.