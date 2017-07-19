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Суд освободил инвалида Мамаева под подписку о невыезде

Происшествия
19 июля, 12:50 дата обновления: 19 июля, 13:20 UTC+3

Антон Мамаев был приговорен к 4,5 года лишения свободы за разбой

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МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Тимирязевский районный суд Москвы на выездном заседании в СИЗО "Матросская Тишина" освободил из-под стражи под подписку о невыезде осужденного за разбой инвалида 1-й группы Антона Мамаева. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы.

"Суд в закрытом заседании рассмотрел обращение об изменении меры пресечения инвалиду Антону Мамаеву и постановил в связи с тяжелым заболеванием, препятствующим содержанию под стражей, изменить ему меру пресечения на подписку о невыезде и освободить в зале суда", - сообщил ТАСС член ОНК Денис Набиуллин, присутствовавший при оглашении постановления суда.

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Как сообщил секретарь ОНК Москвы Иван Мельников, Мамаев покинет СИЗО в течение часа. "В ближайший час или полтора Мамаева должны выпустить из СИЗО", - сказал он.

30 июня 2017 года суд приговорил Мамаева к 4,5 года лишения свободы за разбой (ч. 2 ст. 162 УК РФ). По данным СМИ, Мамаев, который страдает спинальной атрофией мышц и передвигается на инвалидном кресле, обвинили в разбойном (с угрозой применения насилия) завладении мотороллером, который он собирался перепродать. Помогавший ему передвигаться на инвалидной коляске был признан соучастником разбоя и осужден на три года колонии.

Делом Мамаева занялась прокуратура. По результатам ознакомления с приговором прокуратура сочла решение суда о назначении наказания без должного исследования состояния здоровья и возможности отбывания наказания в виде лишения свободы необоснованным. В связи с этим Тимирязевская межрайонная прокуратура внесла апелляционное представление, в котором поставила вопрос об отмене приговора. Приговор также был обжалован и адвокатом.

Как сообщил в минувший понедельник адвокат, 13 июля подготовлено медицинское заключение городской клинической больницы имени Ерамишанцева по результатам медицинского освидетельствования Мамаева. Врачебной комиссией установлено наличие у Мамаева детской спинальной мышечной амиотрофии - недуга, включенного в перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей.

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