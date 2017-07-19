Суд продлил арест москвичу, обвиняемому в убийстве девяти человек под Тверью

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ТВЕРЬ, 19 июля. /ТАСС/. Московский районный суд города Твери продлил до 3 октября срок содержания под арестом Сергея Егорова, которого обвиняют в убийстве девяти человек в садовом товариществе в поселке Редкино в Тверской области в начале июня 2017 года, сообщает в среду пресс-служба суда.
"Постановлением Московского районного суда города Твери от 19 июля по ходатайству следствия был продлен арест Егорова С. В., обвиняемого в совершении преступления по статье УК РФ "Убийство двух и более лиц" на два месяца - до 3 октября 2017 года включительно", - говорится в сообщении пресс-службы.
Ранее сообщалось, что в ночь на 4 июня на территории садового товарищества "50 лет Октября" вблизи поселка городского типа Редкино в Тверской области мужчина в состоянии алкогольного опьянения убил девять человек из охотничьего карабина, одной женщине удалось спрятаться от убийцы. Местный участковый и инспектор ГИБДД задержали подозреваемого на месте преступления.
По данным следствия, 3 июня москвич Егоров в компании дачников распивал спиртные напитки. В это время между ними возник словесный конфликт, после которого мужчина на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений решил убить дачников. Вернувшись с охотничьим карабином, он расстрелял девятерых человек. Следственный комитет предъявил Егорову обвинение по статье УК РФ "Убийство двух и более лиц", ему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.