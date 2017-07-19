Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.07:
$ 59.24
€ 68.28
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Боеприпасы времен войны обезврежены в Калужской области

Происшествия
19 июля, 14:01 UTC+3

Вблизи деревни Кутьково были обнаружены минометные мины, артиллерийские снаряды и ручные гранаты

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 19 июля. /ТАСС/. Сотрудники МЧС обезвредили в Калужской области почти 200 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом ТАСС сообщили в региональном главке МЧС.

"Они были найдены в лесополосе вблизи деревни Кутьково Ульяновского района", - сказал собеседник агентства. Прибывшая на место оперативная группа разминирования подразделения инженерного обеспечения пожарно-спасательной службы Калужской области обезвредила опасную находку.

Среди обезвреженных боеприпасов - минометные мины, артиллерийские снаряды и ручные гранаты. 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Воздушные акробаты МАКС-2017
Виндзоры: 100 лет перемен
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
18
Сергей Полонский - бизнесмен, скандалист, фигурант уголовного дела
4
Несколько микрорайонов Нарьян-Мара затоплены из-за половодья
20
Десятки жертв и масштабные разрушения: в Португалии произошел крупнейший лесной пожар
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Матвиенко: МИД РФ готовит ответные меры в связи с законом о советских памятниках в Польше
2
Совет судей Кубани: свадьбу дочери судьи оплатил ее бывший муж
3
Первые точки продажи сети "Едим как дома" появятся к концу 2017 года
4
Госдума приняла закон о курортном сборе
5
Матвиенко призвала судить нового посла США в РФ по поступкам
6
Военнослужащих будут лишать выплат за употребление наркотиков
7
В Пятигорске столкнулись маршрутка и грузовик, есть жертвы
Темы дня
Реклама