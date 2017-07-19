Боеприпасы времен войны обезврежены в Калужской области

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ТАСС, 19 июля. /ТАСС/. Сотрудники МЧС обезвредили в Калужской области почти 200 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом ТАСС сообщили в региональном главке МЧС.
"Они были найдены в лесополосе вблизи деревни Кутьково Ульяновского района", - сказал собеседник агентства. Прибывшая на место оперативная группа разминирования подразделения инженерного обеспечения пожарно-спасательной службы Калужской области обезвредила опасную находку.
Среди обезвреженных боеприпасов - минометные мины, артиллерийские снаряды и ручные гранаты.