Защита осужденных за убийство Немцова просит Верховный суд отправить дело на пересмотр

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Защита нескольких осужденных к длительным срокам заключения за убийство политика Бориса Немцова обжаловала приговор.

"Мы просим Верховный суд РФ отменить приговор и вернуть дело на новое рассмотрение со стадии отбора коллегии присяжных заседателей", - сказала ТАСС адвокат осужденного Темирлана Эскерханова Анна Бюрчиева.

Как уточнили в суде, еще несколько аналогичных жалоб поступили от других осужденных по этому делу, в том числе от исполнителя преступления Заура Дадаева.

В свою очередь представитель потерпевшей стороны Вадим Прохоров пояснил ТАСС, что Жанна Немцова пока не решила, будет ли обжаловать приговор. "Думаю, к понедельнику мы определимся", - сказал Прохоров.

Московский окружной военный суд 13 июля на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил Заура Дадаева, братьев Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева к лишению свободы на срок от 11 до 20 лет в колонии строгого режима со штрафом 100 тысяч рублей каждому. Максимальный срок получил исполнитель преступления - бывший заместитель командира батальона "Север" Дадаев.